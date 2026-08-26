Bakan Bak, Hentbol Kupası Kazananlarını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hentbolda Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi Beşiktaş'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk hentbol tarihinde ilk kez düzenlenen, kadınlar ve erkeklerde toplam 8 takımın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda mücadele eden tüm kulüplerimizi kutluyorum. Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan finallerde rakiplerini yenerek Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Armada Praxis Yalıkavak ile Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olan Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Tüm kulüplerimize yeni sezonda başarılar diliyorum."