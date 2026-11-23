Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da düzenlenen 2027 Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın açıklamasına göre İstanbul'da 16-27 Haziran 2027'de yapılacak 2027 Avrupa Oyunları'nın hazırlıkları sürüyor.

Organizasyonun hazırlıkları kapsamında iki gün sürecek Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, İstanbul'da başladı.

Bakan Bak'ın da yer aldığı toplantıda hazırlık çalışmaları, Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) üyeleriyle paylaşıldı, ilgili birimler arasında görüş alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, Spor Hizmetleri Genel Müdürü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, 2027 Avrupa Oyunları Genel Koordinatörü Doç. Dr. Alpaslan Baki Ertekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, EOC Başkanı Spyros Capralos, EOC Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu, EOC yetkilileri, organizasyonla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek, Avrupa'nın dört bir yanından sporcuları buluşturacak İstanbul 2027 Avrupa Oyunları'nın Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'na katıldık. Güçlü spor altyapımız, modern tesislerimiz ve yıllara dayanan organizasyon tecrübemizle İstanbul'da unutulmaz bir organizasyona imza atacağız. Türk sporunun uluslararası organizasyon gücünü bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Bu büyük hedef için ortak akılla çalışan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Koordinasyon Komisyonu Toplantısı kapsamında yarın 2027 Avrupa Oyunları müsabakalarının gerçekleştirileceği tesislere teknik ziyaretler düzenlenecek ve kapanış değerlendirmeleri yapılacak.