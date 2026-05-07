Bakan Bak\'tan Havuz Tepkisi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Marmaris Belediyesi'nin tadilat sebebiyle havuzu kapatmasına tepki gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sanal medya hesabı üzerinden 'Daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi' notuyla yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin her köşesinde bakanlığımıza bağlı 732 yüzme havuzunda milletimize hizmet veriyoruz. ve hepsinin içerisinde su var. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz" ifadelerine yer verdi.