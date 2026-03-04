Bakan Bayraktar, EBRD ile Yatırım Görüşmesi Yaptı

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyetle İstanbul'da biraraya geldi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmede enerji ve madencilik alanındaki yatırım gündeminin değerlendirildiğini belirtti. Bayraktar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud-Basso ve heyetiyle İstanbul'da bir araya gelerek enerji ve madencilikte yatırım gündemimizi değerlendirdik."

Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını değerlendirdik.

Ayrıca bu yıl ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan COP31 sürecinde uluslararası finansın artan önemini de ele aldık.

EBRD ile güçlü ortaklığımızın, arz güvenliğimizi pekiştiren ve düşük karbonlu kalkınmamızı destekleyen yatırımlara ivme kazandıracağına inanıyorum."