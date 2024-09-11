Enerji Bakanı Bayraktar, 1000 lira olan gaz ve elektrik faturalarının yüzde 60'ının hala devlet tarafından karşılandığını açıkladı. Bu destek, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve vatandaşların ekonomik yükünün hafifletilmesi amacıyla sürdürülüyor. Bakan, enerji alanındaki bu desteklerin önemine değinerek, hükümetin vatandaşların yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik çabalarını vurguladı.
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11.09.2024 12:50:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraktar'dan Enerji Faturası Açıklaması - Son Dakika
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