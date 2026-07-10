Bakan Bolat, Ev Tekstili Sektörünü Değerlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat, Ev Tekstili Sektörünü Değerlendirdi

10.07.2026 17:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, TETSİAD Başkanı ile ev tekstili sektörünün geleceğini görüştü.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Şahinler ile bir araya geldi. Görüşmede, üretim, ihracat ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) Genel Kurulda seçilmiş yeni başkanı Murat Şahinler ve Yönetim Kurulu'nu İstanbul'da misafir ederek sektörümüzün mevcut üretim ve ihracat durumunu, küresel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ev tekstili sektörü; üretim gücü, tasarım kabiliyeti ve yüksek katma değerli ihracatıyla ülkemizin en güçlü sanayi kollarından biridir. Dünyanın dört bir yanına ulaşan Türk ev tekstili ürünleri, kalite ve marka değeriyle uluslararası pazarlarda önemli bir marka ve itibar değerine sahiptir."

Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak politikaları hayata geçirmeye, yeni pazarlara erişimi kolaylaştırmaya, markalaşmayı ve Turquality başta olmak üzere destek mekanizmalarımızla sektörümüzün küresel başarısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Üreten, istihdam sağlayan, ihracatımızı büyüten tüm sektör paydaşlarımızla istişare içinde hareket etmeyi sürdürerek; 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda üretimi, ticareti ve ihracatı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla TETSİAD Başkanı Murat Şahinler ve heyetine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanı, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat, Ev Tekstili Sektörünü Değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı İzmir'de sokak ortasında tüfekle dehşet saçan şehir magandaları kıskıvrak yakalandı
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Kocaeli’nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı Kocaeli'nde, tartıştığı amcasını palayla öldüren yeğen yakalandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Yakında Türkiye gündemini ilgilendirecek bazı önemli yasal süreçler başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye’nin NATO’nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik Cumhurbaşkanı Erdoğan zirveyi değerlendirdi: Türkiye'nin NATO'nun merkezi aktörü olduğunu gösterdik
Topa Avrupa Parlamentosu da girdi FIFA Başkanı Infantino’nun başı belada Topa Avrupa Parlamentosu da girdi! FIFA Başkanı Infantino'nun başı belada

17:53
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran’a ilettik
Trump: Ateşkesin sona erdiğini İran'a ilettik
17:33
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız
17:30
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 18:06:28. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Bolat, Ev Tekstili Sektörünü Değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.