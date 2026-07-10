Bakan Bolat, Ev Tekstili Sektörünü Değerlendirdi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Murat Şahinler ile bir araya geldi. Görüşmede, üretim, ihracat ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TETSİAD) Genel Kurulda seçilmiş yeni başkanı Murat Şahinler ve Yönetim Kurulu'nu İstanbul'da misafir ederek sektörümüzün mevcut üretim ve ihracat durumunu, küresel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritamızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ev tekstili sektörü; üretim gücü, tasarım kabiliyeti ve yüksek katma değerli ihracatıyla ülkemizin en güçlü sanayi kollarından biridir. Dünyanın dört bir yanına ulaşan Türk ev tekstili ürünleri, kalite ve marka değeriyle uluslararası pazarlarda önemli bir marka ve itibar değerine sahiptir."

Ticaret Bakanlığı olarak; ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak politikaları hayata geçirmeye, yeni pazarlara erişimi kolaylaştırmaya, markalaşmayı ve Turquality başta olmak üzere destek mekanizmalarımızla sektörümüzün küresel başarısını güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Üreten, istihdam sağlayan, ihracatımızı büyüten tüm sektör paydaşlarımızla istişare içinde hareket etmeyi sürdürerek; 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda üretimi, ticareti ve ihracatı hep birlikte daha da ileriye taşıyacağız inşallah. Nazik ziyaretleri ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla TETSİAD Başkanı Murat Şahinler ve heyetine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."