Bakan Bolat, lojistik sektörünün 115 milyar dolarlık katkısını anlattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye'de lojistik sektörünün toplam milli gelire katkısı 115 milyar dolar, büyük bir rakam bu. Bu inşallah daha da büyüyecek." dedi.

Bakan Bolat, Çerkezköy ilçesinde "Horoz Lojistik e-Ticaret Lojistik Kampüsü" açılış törenine katıldı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, lojistik sektörünün hayati bir sektör olduğunu söyledi.

Ulaşım ve lojistik sektörünün hizmetler sektörü alanında yer aldığını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Hizmetler sektörü istihdamın yüzde 60'ından fazlasını, yüzde 65'ini oluşturuyor. Milli gelirin yine yüzde 60 civarında bir payını oluşturuyor. Türkiye, 2025 yılı verileriyle lojistik ve taşımacılık hizmetleri alanında dünyada 9. sıraya yerleşti. 42,5 milyar dolar taşımacılık lojistik geliri elde ettik, ihracat geliri. 125 milyar dolar geçen yıl hizmet geliri elde ettik. Bunun 65 milyar doları turizmden geldi. 42,5 milyar doları da lojistik sektöründen, taşımacılık sektöründen geldi. Bu sayede 63 milyar dolar hizmetler sektöründe ticaret fazlası elde ettik. Bu sayede dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemlerde geçen yıl 29,5 milyar dolar gibi açık ile kapattık."

Bolat, Tekirdağ'ın önemli bir ulaşım ağına sahip olduğunu ve ulaşım imkanlarının çok olmasının kent için avantaj olduğunu dile getirdi.

Ulaşım ve lojistik sektöründe binlerce kişinin istihdam edildiğini belirten Bolat, "Türkiye'de lojistik sektörünün toplam milli gelire katkısı 115 milyar dolar, büyük bir rakam bu. Bu inşallah daha da büyüyecek. 2022-2025 yılları arasında taşımacılık lojistik sektörüne 3,2 milyar lira desteği Ticaret Bakanlığı olarak gerçekleştirildi." diye konuştu.

Bolat, bakanlığın 2012'den bu yana hizmetler sektörüne 31 milyar lira destek verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"2024 yılında, 2025 yılında 1,5 milyar lira destek verdik. 2026 yılı bu yıl 12,5 milyar lira hizmet sektörlerini destekliyoruz. O da 63 milyar dolar fazla kazandırarak ülkemizin cari işlemler açığının gerilemesini sağlayan çok önemli bir sektör. Bugün açılışın yapacağımız bu büyük yatırımın, otomasyon destekli operasyon altyapısı ve yüksek işlem hacmi ile başta e-ticaret sektörü olmak üzere tüm sanayicilerimizin artan lojistik ihtiyaçlarına hızlı, verimli ve sürdürülebilir çözümler sunacağına inanıyorum."

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz da yeni kampüs ve firmanın yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Horoz, Bakan Bolat'a hediye takdim etti.

Ardından açılış kurdelesini kesen Bolat ve beraberindekiler kampüsü gezdi.

Açılışa, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül, Mestan Özcan ve Gökhan Diktaş, belediye başkanları ve sanayiciler katıldı.