Bakan Çiftçi 1 Mayıs Önlemlerini İnceledi

05.05.2026 22:39
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1 Mayıs için alınan güvenlik önlemlerini İstanbul'da değerlendirdi.

(İSTANBUL) - İçişleri Bakanlığı, Bakan Mustafa Çiftçi'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret etti. Sayın Bakanımız İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, İstanbul İl Jandarma Komutanımız Korgeneral Sayın Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanımız Tümamiral Sayın Serkan Tezel, İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Selami Yıldız tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında, yürütülen güvenlik tedbirlerine ilişkin detaylı bilgi alan Sayın Bakanımız; görev başındaki tüm personelimize başarılar diledi. 1 Mayıs'ın huzur ve güven içerisinde geçmesi için gerekli tüm tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
