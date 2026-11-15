Bakan Çiftçi, 4 ülkeyle temaslarıyla 74 günde 108 firariyi Türkiye'ye getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, organize suçlarla mücadele ve aranan kişilerin iadesine yönelik uluslararası temasları kapsamında 74 günde çeşitli suçlardan aranan 108 kişi 4 ülkeden Türkiye'ye getirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Bakan Çiftçi, 1 Eylül-13 Kasım tarihleri arasında Gürcistan, Kazakistan, Yunanistan, Bulgaristanlı yetkililer ile çeşitli temaslarda bulundu.

Sınır aşan suçlarla mücadele, aranan kişilerin yakalanması ve aranan kişilerin iade süreçlerinin hızlandırılması gibi konuların ele alındığı görüşmelerde, ülkeler arasındaki güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, kolluk birimleri arasındaki koordinasyonun artırılması üzerinde duruldu.

Bu süreçte yürütülen uluslararası işbirliği ve operasyonel çalışmalar kapsamında, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Kazakistan'dan 52'si iade, 56'sı sınır dışı yoluyla olmak üzere toplam 108 aranan kişi Türkiye'ye teslim edildi.

Bu süreçte Gürcistan'dan 37'si iade, 55'i sınır dışı yoluyla olmak üzere 92 aranan kişi Türkiye'ye teslim edilirken, Yunanistan'dan 12, Bulgaristan'dan 3 kişinin iadesi sağlandı, Kazakistan'dan 1 kişi sınır dışı edildi.

Bakan Çiftçi'nin yurt dışı temasları

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin 1 Eylül'de Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirdiği görüşmelerde, yeni nesil organize suç örgütleriyle mücadele, suçluların iadesi ve iki ülkenin kolluk birimleri arasındaki operasyonel işbirliği gündeme geldi.

Çiftçi, 28 Ekim'de Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkhan Tamazaşvili ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "1 Eylül'de Gürcistan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından iade ve sınır dışı süreçleri hız kazandı." ifadesini kullanmıştı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 10 Eylül'de Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. Toplantısı kapsamında, terör ve organize suçlarla mücadele ile aranan kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik işbirliği konularını ele alan Çiftçi, bu toplantıda, Interpol ve Europol benzeri "TÜRKPOL" teşkilatının kurulmasını da önermişti.

İçişleri Bakanı Çiftçi ile Kazakistan İçişleri Bakanı Yerzhan Sadenov'un 12 Eylül'de Kazakistan'ın Türkistan şehrinde yaptığı görüşmede, iki ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesine ilişkin usulleri düzenleyen geri kabul anlaşması imzalanmıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 8 Ekim'de Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir araya gelen Çiftçi, aranan kişilerin iade süreçlerinin hızlandırılması, terör ve organize suçlarla mücadele ile gerekli şartların oluşması halinde sınır dışı mekanizmalarının işletilmesi konularını görüştü.

Öte yandan Çiftçi, 20 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasında güvenlik ve adli işbirliği, suçluların iadesi ve organize suçlarla mücadele konuları ele alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında 2027-2028 dönemini kapsayan Ortak Eylem Planı imzalandı.

Yıl sonuna kadar 1000 firarinin Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 12 Kasım'da İstanbul'da katıldığı Konya İl Tanıtım Günleri'nde yaptığı açıklamada, yıl başından itibaren 45 ülkeden, 189'u suç örgütü elebaşı veya üyesi olmak üzere toplam 805 firarinin Türkiye'ye getirildiğini bildirmişti.

Suç ve suçlularla mücadelenin sınır ötesinde de sürdürüldüğünü vurgulayan Çiftçi, yıl sonuna kadar yurt dışından Türkiye'ye getirilecek kişi sayısında 1000 hedefine ulaşmayı amaçladıklarını belirtmişti.