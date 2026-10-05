Bakan Çiftçi, 61 ilde siber suç operasyonu yapıldığını, hesabını sorduklarını söyledi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 61 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara ilişkin, "Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, 61 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile siber suçlara yönelik operasyonları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"Ekranın arkasına saklanıp milletimizin alın terine, çocuklarımızın geleceğine ve dijital güvenliğimize göz dikenlerin peşini bırakmıyoruz. Sanal dünyada izlerini gizlemeye çalışanların gerçek dünyada hesabını soruyoruz. Siber suçluların kurduğu düzeni bozuyor, bağlantılarını tek tek kesiyoruz. Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimizi, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçen tüm ekiplerimizi tebrik ediyorum."