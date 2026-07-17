Bakan Çiftçi, Alimler Birliği Başkanı ile Görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Ali Muhyiddin el-Karadaği ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, el-Karadaği ile Birliğin yönetim kurulu üyeleri Ömer Korkmaz ve Abdulvahhab Ekinci'yi misafir ettiklerini belirtti.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

"İlmi birikimi, fikir dünyamıza katkıları ve İslam ümmetinin meselelerine yönelik gayretleriyle müstesna bir yere sahip kıymetli hocamızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Farklı coğrafya ve ilmi geleneklerden alimleri buluşturan Birliğin, sahih dini bilginin yaygınlaştırılması, İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesi ve güncel meselelere ilmi çözümler üretilmesine yönelik çalışmalarını ele aldık. Nazik ziyaretleri ve kıymetli değerlendirmeleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Rabb'im, muhterem hocamızın ilim ve irşat yolundaki hizmetlerini bereketli, İslam aleminin birlik ve kardeşliğini daim eylesin."