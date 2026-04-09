Bakan Çiftçi Azerbaycan Ziyaretinden Memnun

09.04.2026 22:06
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan ziyaretinin verimli olduğunu ve ilişkileri geliştirme kararı aldıklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Azerbaycan temaslarına ilişkin, "Görüşmelerimiz son derece verimli ve başarılıydı. Son derece memnun olarak ayrıldığımı ifade etmeliyim. İlişkilerimizi daha da geliştirme ve ilerletme kararı ve iradesiyle temaslarımızı tamamladık." dedi.

Çiftçi, Azerbaycan'a yaptığı resmi ziyaretinin ardından temaslarını basın mensuplarına değerlendirdi.

İlk yurt dışı ziyaretini kardeş ve dost Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini söyleyen Çiftçi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini, İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov ve Devlet Güvenlik Servisi Başkanı Ali Nağıyev ile görüşmeler yaptığını aktardı.

Bakan Çiftçi, kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve temaslarda bulunduğu diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
