Bakan Çiftçi'den Kaymakam Adaylarına Tavsiyeler - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den Kaymakam Adaylarına Tavsiyeler

29.06.2026 16:58
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İçişleri Bakanı Çiftçi, kaymakam adaylarına kendilerini geliştirmeleri ve sosyal medyayı dikkatli kullanmaları gerektiğini vurguladı.

'KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYİ ASLA İHMAL ETMEYİN'

Ankara'da Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda 111'inci Dönem kaymakam adaylarıyla kurs programında bir araya gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, meslek hayatına hazırlanan adaylara hitap etti. 111'inci Dönem Kaymakamlık Kursu'nun hayırlı olmasını dileyen Bakan Çiftçi, "Biz de 30 yıl önce sizin gibi buralarda eğitim alıyorduk. 30 yıl neticesinde buradan oraya gelmiş olduk. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz, aynı tecrübeleri ediniyoruz. Nihayetinde hepimizin gayesi devlete ve millete faydalı olmak. Şimdi siz daha mesleğin başındasınız. İnşallah kura çekeceksiniz, kaymakam olacaksınız, iş hayatına başlayacaksınız. Bu dönem içerisinde kendinizi geliştirmeyi de ihmal etmeyin. Kaymakamlığa başladığınız zaman da mutlaka kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. İçinizde yüksek lisans yapmayanlar varsa mutlaka yüksek lisanslarını yapsınlar. Yapanlar varsa doktoraya başlasın. Artık günümüzde imkanlar arttı, gelişti. Her ilde, hatta bazılarında birden fazla üniversite var. Bu imkanları değerlendirin, irtifa kaybetmeyin. Hayatın 20'li yaşlarında edindiğimiz bilgileri hayatımızın sonuna kadar kullanmaya kalkarsak onların da bir süre sonra demode olduğunu, artık kullanılmadığını, eskidiğini göreceğiz. Bu noktada sizlere bilgilerinizi sürekli güncellemenizi ve kendinizi geliştirmenizi öneriyorum" dedi.

'ŞOV AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANMAMAK LAZIM'

Sanal medya kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Sosyal medyayı kullanırken bunu yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım. Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Artık bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

'KAPINIZ HER ZAMAN AÇIK OLSUN'

Kaymakam adaylarına vatandaşla güçlü iletişim kurmaları tavsiyesinde bulunan Çiftçi, "Her zaman kapınız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Kaymakamın yetkisi belli, valinin yetkisi belli, bakanın yetkisi belli. O yüzden atalarımız, 'Baş başa bağlı, baş padişaha bağlı' demiş. Kapınız açık olsun. Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman yarım günde bütün esnafı ziyaret etme imkanınız var. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu, halk nezdinde sizin itibarınızı yükselttiğini belki ilerleyen dönemlerde daha iyi göreceksiniz. Nihayetinde hepimizin maksadı halkın duasını almak, Hakk'ın rızasına erişmek" dedi.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den Kaymakam Adaylarına Tavsiyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sibel Saatcioglu Sibel Saatcioglu:
    yani bakan şov amaçlı sosyal medya kullanmayın diyor ama devlet kurumlarının kendisi instagramda reels atıyor lol ?? bu da kendi taksisinde bişey anlatmaya benziyor ya. neyse, kaymakamlar yüksek lisans yapsın falan güzel tavsiye ama sonuçta maaşlar arttırılmadığı sürece bunların anlamı yok bence. gençler zaten bu işlere başlıyor mu hiç? 0 0 Yanıtla
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