Bakan Çiftçi'den YKS Teşekkürü - Son Dakika
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Bakan Çiftçi'den YKS Teşekkürü

21.06.2026 17:14
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'de görev yapan ekipleri ve gençleri destekleyen ifadeler kullandı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS için görev yapan İçişleri Bakanlığının birimlerine ve çalışanlarına teşekkür ederek "YKS'nin ikinci gününde de evlatlarımızın heyecanına ve umutlarına ortak olduk. Kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ve zamanla yarışan gençlerimizin yardımına ekiplerimiz yetişti. Çünkü biliyoruz ki, bu sınav sadece birkaç saatten ibaret değil, yılların emeğinin, azminin ve kurulan hayallerin bir karşılığıdır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"YKS'nin ikinci gününde de evlatlarımızın heyecanına ve umutlarına ortak olduk. Kimliğini unutan, sınav merkezini karıştıran ve zamanla yarışan gençlerimizin yardımına ekiplerimiz yetişti. Çünkü biliyoruz ki, bu sınav sadece birkaç saatten ibaret değil, yılların emeğinin, azminin ve kurulan hayallerin bir karşılığıdır. Bir evladımızın dahi emeğinin zayi olmaması için büyük bir hassasiyetle çalışan, vatandaşımızın derdini kendi meselesi bilen ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle görev yapan İçişleri ailemizin her bir ferdine gönülden teşekkür ediyorum. Allah, tüm evlatlarımızın emeklerini hayırla neticelendirsin; yollarını, bahtlarını ve istikballerini açık eylesin."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den YKS Teşekkürü - Son Dakika

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