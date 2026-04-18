Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi Eğitim Dairesi'ni Ziyaret Etti

18.04.2026 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eğitim Dairesi'nin faaliyetlerini değerlendirerek eğitim planlamalarını ele aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyaret ettiği Eğitim Dairesi Başkanlığının çalışmaları hakkında brifing aldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Bakanlığın eğitim faaliyetlerinin mevcut durumu, hizmet içi eğitim sistemi, uzaktan eğitim uygulamaları (İçişleri e-Akademi), eğitim içeriklerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile yeni dönem eğitim planlamalarının ele alındığı bildirildi.

Toplantıya, Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili birim amirlerinin katıldığı belirtilen açıklamada, Eğitim Dairesi Başkanlığının, güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Bakanlığın kurumsal kapasitesini güçlendiren stratejik bir birim olma niteliğini sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm personelin mesleki gelişimini esas alan eğitim faaliyetlerini, sürekli gelişim anlayışıyla kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 01:29:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.