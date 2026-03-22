İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Fatih'te 2 binanın çökmesiyle ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den bilgi aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valisi Gül, Bakan Çiftçi'ye, enkazda kalan 5 kişiden 3'ünün kurtarıldığı, 2 kişiyle ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
Çiftçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
Son Dakika › Güncel › Bakan Çiftçi, Fatih'teki Çökme Olayını İnceledi - Son Dakika
