Bakan Çiftçi: FETÖ'ye karşı kutlu mücadeleyi yad ettik - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: FETÖ'ye karşı kutlu mücadeleyi yad ettik

16.07.2026 16:44
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 81 ilde 100 etkinlik düzenlendiğini, şehitleri rahmetle andıklarını ve FETÖ'ye karşı mücadeleyi unutmayacaklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen etkinliklere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çiftçi, NSosyal'deki paylaşımında, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında, devleti ele geçirmeye, milletin iradesine zincir vurmaya kalkışan eli kanlı FETÖ'ye (Fetullahçı Terör Örgütü) karşı verilen kutlu mücadeleyi, Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen programlarla bir kez daha yad ettiklerini belirtti.

81 il valiliği ile Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) teşkilatları tarafından gerçekleştirilen 100 etkinlikte, aziz şehitleri rahmetle andıklarını, kahraman gazilere minnet ve şükranlarını sunduklarını aktaran Çiftçi, "Ankara'daki programlarımız kapsamında Karşıyaka Mezarlığı'nda şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek dualar ettik. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizle aynı sofrada buluştuk." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, TBMM ve Başkent Millet Bahçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen anma programlarına iştirak ettiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde ise hain FETÖ'nün bombalarla ve ağır silahlarla hedef aldığı Ankara Emniyet Müdürlüğümüzde, Havacılık Daire Başkanlığımızda ve Özel Harekat Başkanlığımızda ihanete göğsünü siper eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle andık. Milletimizin silahını milletimize doğrultan, Gazi Meclisimizi bombalayan, eli kanlı FETÖ, muhterem Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, güvenlik güçlerimizin cesareti ve milletimizin çelik iradesi karşısında bozguna uğradı. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Unutmadık. Unutturmayacağız. İrade bizim, zafer bizim."

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: FETÖ'ye karşı kutlu mücadeleyi yad ettik - Son Dakika

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