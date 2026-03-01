Bakan Çiftçi İller İdaresi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Çiftçi İller İdaresi'ni Ziyaret Etti

01.03.2026 00:24
İçişleri Bakanı Çiftçi, 112 Acil Çağrı Merkezi ve muhtarlarla ilgili konuları değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çiftçi ziyaretinde 112 Acil Çağrı Merkezinin kurumsal kapasitesi, çağrı karşılama ve yönlendirme süreçleri ile iller arası koordinasyon ve teknolojik altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi ayrıca, muhtarların kamu hizmetlerindeki rolü, mahalle düzeyinde yönetişim kapasitesinin artırılması, muhtar bilgi sistemleri ve yerel idarelerle koordinasyon süreçleri, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önleyici ve koruyucu tedbirler, risk değerlendirme mekanizmaları, kolluk birimleri ile kurumsal işbirliği ve saha uygulamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla kolluk birimleri ile valilikler arasındaki koordinasyon çalışmaları, Bakanlık genelgeleri ve yerel yönetimler hakkında yapılan inceleme ve denetimler de ele alındı.

Kaynak: AA

