Bakan Çiftçi, memleketi Konya'da bayramlaştı

26.05.2026 22:11
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da hemşehrileriyle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, arife gününde, memleketi Çumra'da hemşehrileriyle bir araya geldiğini ve bayramlaştıklarını ifade etti.

Ardından Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek polislerle bir araya geldiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarımızın mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramlar, kırgınlıkların geride bırakıldığı, gönüllerin birbirine daha da yaklaştığı, kardeşlik hukukunun güç kazandığı mübarek zamanlardır. Doğup büyüdüğümüz bu topraklarda vatandaşlarımızın duasını almak, hal hatır sormak ve aynı gönül iklimini paylaşmak bizler için her zaman ayrı bir kıymet taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; milletimizle arasına mesafe koymayan, vatandaşının sevincini de derdini de paylaşan hizmet anlayışıyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ediyoruz. Çünkü bu aziz milletin samimiyeti, duası ve güçlü desteği; yürüdüğümüz yolda en büyük ilham kaynağımızdır. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Mübarek Kurban Bayramı'nın; ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Samimiyetleri ve içten misafirperverlikleri için tüm Çumralı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum."

Paylaşımda, Çiftçi'nin Çumra ziyaretinden görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Güncel, Konya, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 22:54:30. #7.12#
