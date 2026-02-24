Bakan Çiftçi, Külliye'de Ramazan Etkinliklerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Son Dakika

Bakan Çiftçi, Külliye'de Ramazan Etkinliklerini Ziyaret Etti

Bakan Çiftçi, Külliye\'de Ramazan Etkinliklerini Ziyaret Etti
24.02.2026 18:02
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Külliye'deki Ramazan etkinliklerinde incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı atölyelerini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'ndaki Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı alanındaki atölyelerde incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Etkinliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, bir ramazana daha kavuşmanın verdiği huzur ve mutluluk içerisinde olduklarını belirtti.

Çiftçi, Türk milletinin ve İslam aleminin ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de ramazan etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Burada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının etkinlik alanında bulunduğunu ifade eden Çiftçi, "Külliyemizin içerisinde işte çocuklarımızın hoşça vakit geçirdiği, aynı zamanda ailelerimizin buluştuğu, ramazan coşkusunun dolu dolu yaşandığı bütün etkinlikler burada da devam ediyor." dedi.

Bakan Çiftçi, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Koruma Daire Başkanlığı ve Trafik Daire Başkanlığının çocuklara yönelik olarak çeşitli etkinlikler planladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sınıf ortamında trafikle ilgili çocuklarımıza teorik eğitimler veriliyor. Orada çocuklarımız teorik eğitim aldıktan sonra yan taraftaki uygulama pistinde de bir araçla, bisikletle beraber hem ışıkları tanıyorlar hem yaya geçitlerini tanıyorlar, oradaki trafik levhalarını tanıyorlar. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir anlayış vardır. Dolayısıyla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci aşılanmış oluyor. Böylece çocuklarımız hem trafik konusunda eğitilmiş oluyorlar hem de burada hoşça vakit geçirmiş oluyorlar."

Etkinliklerin düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, "Nice ramazanlara, nice özel gün ve gecelere, Ramazan Bayramı'na kavuşmak hep beraber nasip olsun diye de niyazda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyareti sırasında Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı da eşlik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi, Külliye'de Ramazan Etkinliklerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Bakan Çiftçi, Külliye'de Ramazan Etkinliklerini Ziyaret Etti
