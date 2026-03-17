Bakan Çiftçi Ramazan Sokağı\'nı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret etti.

AK Parti Geleneksel Teşkilat İftarı'na katılan Bakan Çiftçi, teravih namazını Külliye Camisi'nde kıldı.

Teravih sonrası ramazan ayında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden Çiftçi, burada vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Vatandaşlar, Bakan Çiftçi ile fotoğraf çektirdi.

Bakan Çiftçi'ye Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.