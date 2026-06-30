Türkiye ve Suriye'den afet yönetimi iş birliği

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile görüşmesinde, afet ve acil durum yönetimi, insani yardım çalışmaları, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ve Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerini kolaylaştıracak adımların ele alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ve beraberindeki heyetle görüştüklerini belirtti. Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde afet ve acil durum yönetiminden insani yardım çalışmalarına, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinden Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşlerini kolaylaştıracak adımlara kadar ortak gündemimizdeki başlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Ülkemizde yedi yıl sığınmacı olarak yaşadığını, bugün yürüttüğü çalışmalara ilişkin önemli tecrübeleri Türkiye'de edindiğini ifade eden Sayın Bakanın; Türkiye'nin acil durumlar ve olağanüstü haller karşısında ortaya koyduğu başarılı müdahale kapasitesini takdirle karşıladıklarını, özellikle acil yardım alanındaki bilgi ve tecrübemizi son derece kıymetli gördüklerini dile getirmesi bizim için çok anlamlı oldu."

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

İmzaladığımız 'Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı' ile ülkelerimiz arasındaki tecrübe paylaşımını ve müşterek çalışmalarımızı daha güçlü bir zemine taşıdık. Suriye, bizim için yalnızca sınır komşumuz değil; acıda, kederde ve sevinçte gönül birliği içinde olduğumuz kardeşlerimizin yurdudur. Türkiye olarak AFAD Başkanlığımızın bilgi birikimini ve tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya, Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasına ve hayatın her alanda normalleşmesine destek vermeye devam edeceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kardeşlik hukukumuza sahip çıkacak, bölgemizin huzuru ve güvenliği için omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz."