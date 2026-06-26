Suriyelilere çalışma izni muafiyeti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'de yaşanan rejim değişikliğinin ardından gönüllü geri dönüşlerin hızlandığını belirterek, kayıtlı istihdamı desteklemek amacıyla geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirildiğini açıkladı. Çiftçi, "2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısı bir milyon 434 bini aşmıştır. Bugün ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 259 bindir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilgili kurum yöneticileriyle İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bir araya gelerek göç konulu istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen göç yönetimi anlayışının temelinde, güvenlik ile insanlık, hukuk ile merhamet arasında kurulan bir dengenin olduğunu" kaydeden Çiftçi, "Peygamber Efendimizin hicret sırasında Ensar ile Muhacir arasında kurduğu kardeşlik hukuku, bugün de bizlere yol göstermektedir. Elbette devletler sınırlarını koruyacak, kamu düzenini sağlayacak ve göç yönetimini kurallar çerçevesinde yürütecektir. Ancak bütün bunlar yapılırken insan onuru, kardeşlik hukuku ve mazlumun hakkı asla göz ardı edilemez. Türkiye'nin son 15 yılda ortaya koyduğu duruş tam da budur" dedi."

"GÖÇÜ BİR KRİZ ALANI DEĞİL, STRATEJİK BİR FIRSAT ALANI OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Göç yönetimine geniş bir perspektiften baktıklarını belirten Çiftçi, "Göç yönetimimiz, sınır güvenliğinden uluslararası korumaya, düzensiz göçle mücadeleden gönüllü geri dönüşlere kadar geniş bir perspektifle yürütülmektedir. Bir taraftan düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele ederken, diğer taraftan nitelikli iş gücü, yatırımcılar, uluslararası öğrenciler ve bilim insanları için süreçleri kolaylaştırıyoruz. Göçü bir kriz alanı olarak değil, doğru yönetildiğinde bilgi, üretim, yatırım ve insan kaynağı bakımından stratejik bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ YAPAN SURİYELİ SAYISI 1 MİLYON 434 BİNİ AŞTI"

Suriye'de Beşer Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yaşanan sürece değinen Çiftçi, "Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerini hızlandırmıştır. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapanların sayısı ise bir milyon 434 bini aşmıştır. Bugün ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 259 bindir. Bunun yaklaşık üçte biri Türkiye'de doğmuştur. Bu durum, göç meselesinin artık sadece geçici bir nüfus hareketi değil, uzun vadeli sosyal ve demografik boyutları olan bir mesele olarak ele alınmasını gerekli kılmaktadır" diye konuştu.

"SURİYELİLERİN KAYITLI İSTİHDAMINI ÖNEMSİYORUZ"

Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar ve sahadaki talepler doğrultusunda hayata geçirilen idari ve hukuki düzenlemelere de değinen Çifitçi, "Suriye'de ortaya çıkan yeni şartlar çerçevesinde, gönüllü geri dönüş süreçlerini, geçici koruma uygulamasının geleceğini ve düzenli göç mekanizmalarını kapsamlı şekilde değerlendiriyoruz. Ülkemizde tüm yabancılar gibi Suriyelilerin de kayıtlı istihdamını önemsiyoruz. Bu anlamda, Suriyelilerin karşıladığı iş gücü ihtiyacını da dikkate alarak çalışma izni alma zorunluluğunu kaldırdık ve geçici koruma kapsamındaki yabancılara çalışma izni muafiyeti getirdik" değerlendirmesinde bulundu.