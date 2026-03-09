İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü.
İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından, video konferans sistemiyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Görüşmede, Bakanlıklarımız arasındaki işbirliği alanlarının daha da güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanı Sayın Ulan Niyazbekov, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye yeni görevinde hayırlı olsun dileklerinde bulundu."
Son Dakika › Güncel › Bakan Çiftçi ve Niyazbekov Görüştü - Son Dakika
