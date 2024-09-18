Bakan Ersoy Çankırı\'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Buluşmaları kapsamında geldiği Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Ilgaz ilçesinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ten tesis hakkında bilgi aldı.

Kayak merkezinde incelemelerde bulunan Ersoy, ardından Çerkeş ilçesinde Işıklar Konağı ve Çerkeş Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Ersoy'a Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı, ilçe hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerin ardından Çankırı'dan ayrılan Bakan Ersoy'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Vali Mustafa Fırat Taşolar, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan eşlik etti.