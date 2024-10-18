Bakan Ersoy'dan Otobüs Kazası Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aksaray- Ankara kara yolunda otobüsün devrildiği kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aksaray-Ankara karayolu üzerinde tur otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerimizin acısını yürekten paylaşıyor, sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.
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