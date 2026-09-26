Bakan Ersoy, Dil Bayramı'nda Türkçenin milletin ortak hafızası olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Dil Bayramı'nda Türkçenin milletin ortak hafızası olduğunu söyledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 26 Eylül Dil Bayramı mesajında Türkçeyi milletin ortak hafızası ve geleceğe bırakılan miras olarak tanımladı. Ersoy, Türkçeyi yaşatan ve gelecek nesillere aktaran herkese şükranlarını sunarken Atatürk'ü de saygı ve minnetle andı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 26 Eylül Dil Bayramı'nı kutladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından 26 Eylül Dil Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, Türkçenin asırlardan süzülüp gelen medeniyetin sesi, milletin ortak hafızası ve geleceğe bırakılan en kıymetli miraslardan biri olduğunu belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Türkçemize verdiği önem ve dilimizin gelişmesi için ortaya koyduğu irade dolayısıyla saygı ve minnetle yad ediyorum. 26 Eylül Dil Bayramı vesilesiyle Türkçemizi yaşatan, zenginleştiren ve gelecek nesillere aktaran herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkçemizin sesi gür, sözü güçlü, ufku daim ve aydınlık olsun. 26 Eylül Dil Bayramı kutlu olsun"

Kaynak: AA
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