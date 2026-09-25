Bakan Ersoy, Hazar Denizi'ndeki tatbikat kazasında ölen Kazak askerlere başsağlığı diledi - Son Dakika
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Bakan Ersoy, Hazar Denizi'ndeki tatbikat kazasında ölen Kazak askerlere başsağlığı diledi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazar Denizi'ndeki tatbikat kazasında ölen Kazak askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Ersoy, mesajında ölenlere rahmet, ailelerine ve Kazakistan halkına sabır diledi; ulusal yas gününde acıyı paylaştığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazakistan'da Hazar Denizi'nde dün düzenlenen tatbikatta hayatını kaybeden Kazak askerler için taziye mesajı yayımladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında meydana gelen elim kazayı derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

"Hayatını kaybeden askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve kardeş Kazakistan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullanan Ersoy, Kazakistan'ın ulusal yas gününde onların acısını yürekten paylaştığını ve arama kurtarma çalışmalarından ümit verici haberler gelmesini temenni ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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