Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi
WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Vaşington Büyükelçiliği konutunda buluştuğu Türk basın mensuplarına ABD ziyaretini değerlendirdi.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki trajedinin sonlandırılması, insani yardımların girişi ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği, FETÖ ile ilgili adımlar ve bölgesel konular da görüşüldü. Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulması gerektiğini belirtti.
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