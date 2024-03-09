Bakan Fidan ABD temaslarını Türk gazetecilerle buluşmasında değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze'de ateşkes ve insani yardımların yanı sıra iki devletli çözüme de kapı aralanmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda, Gazze'deki trajedinin sonlandırılması, insani yardımların girişi ve iki devletli çözümün önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ABD'nin YPG/PKK'ya desteği, FETÖ ile ilgili adımlar ve bölgesel konular da görüşüldü. Fidan, Türk-Amerikan ilişkilerinde pozitif bir gündem oluşturulması gerektiğini belirtti.