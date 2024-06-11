Bakan Fidan, Belarus, Etiyopyalı ve Kazak mevkidaşlarıyla görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'da, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen BRICS+ oturumuna katılmak üzere gittiği Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki temasları devam ediyor. Fidan bu kapsamda, Belarus Dışişleri Bakanı Aleynik, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Nurtileu ile görüştü.
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