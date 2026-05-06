Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hırvatistan'daki Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hırvatistan'daki Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak

06.05.2026 02:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 28-29 Nisan'da Dubrovnik'te düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 28-29 Nisan'da Dubrovnik'te düzenlenecek Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen ÜDG 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Hırvatistan'ı ziyaret edecek.

Zirve, Türkiye'nin, 28-29 Nisan 2025'te tertiplenen Varşova Zirvesi'nde ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak kabul edilmesinin ardından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin bu sıfatla katılım sağlayacağı ilk zirve olması bakımından önem arz ediyor.

Bakan Fidan'ın, ÜDG Zirvesi'ndeki hitabında bağlantısallığın sadece fiziksel altyapıyı değil, aynı zamanda ulaşım, enerji, dijital ağlar, finans ve yönetişimi kapsayan çok boyutlu bir ekosisteme dönüştüğünü ve jeopolitik gelişmelerin bu meselenin kritik önemini ortaya koyduğunu belirtmesi öngörülüyor.

Çatışmaların küresel ekonomiye ve arz güvenliğine verdiği zarara dikkati çekerek, tedarik zincirlerinin ve enerji hatlarının çeşitlendirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayacak Fidan'ın, Türkiye'nin ÜDG'yi bölgesel sahiplenmeyi güçlendiren kapsayıcı bir platform olarak gördüğünü ve jeostratejik konumuyla ÜDG'ye "Stratejik Ortak" olarak katkı sağlamaya ve bu kapsamda işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın, karmaşık ve birbiriyle ilintili sınamalar karşısında Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde somut ilerleme sağlayacak yeni bir anlatıya ihtiyaç duyulduğunu vurgulaması ve bağlantısallık gündeminin bu noktada önemli ve olumlu bir başlık olabileceğini belirtmesi öngörülüyor.

Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi gibi projelerin küresel ticarete sunduğu fırsatlara değinecek Fidan'ın, Türkiye'nin bağlantısallık koridorlarını rekabet aracı değil, birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirdiğini ifade etmesi de bekleniyor.

ÜDG ve Türkiye

ÜDG, 2015'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle kurulmuştu.

Üç Deniz Girişimi Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz bölgesindeki eski ve yetersiz enerji altyapısı ile dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bu altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sadece AB ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği ÜDG'ye Türkiye'nin "Stratejik Ortak" olarak katılımı, 2025'te Varşova'da düzenlenen Zirve'de oydaşmayla kabul edilmişti.

Girişimde, Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan "Katılımcı Üye", Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya ve İspanya "Stratejik Ortak", Ukrayna, Moldova, Arnavutluk ve Karadağ ise "Ortak Katılımcı Ülke" olarak yer alıyor.

Dubrovnik'te düzenlenecek bu yılki zirvede, İtalya'nın "Stratejik Ortak" olarak ÜDG'ye kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hırvatistan'daki Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:24:56. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Hırvatistan'daki Üç Deniz Girişimi 11. Zirvesi'ne katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.