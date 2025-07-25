Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la, Azerbaycan ile Ermenistan arasında süren barış görüşmelerine ilişkin telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış görüşmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan'dan Azerbaycan ile Barış Görüşmesi - Son Dakika
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