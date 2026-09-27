Bakan Fidan'dan BM 81. Genel Kurul haftasına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Bakan Fidan'dan BM 81. Genel Kurul haftasına ilişkin paylaşım:

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- "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasında yoğun bir diplomasi trafiği sürdürdüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın (Recep Tayyip Erdoğan) liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, NSosyal hesabından BM 81. Genel Kurul haftasına ilişkin paylaşımda bulundu.

BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüklerini hatırlatan Fidan, Cumhurbaşkanının temaslarına ilave olarak bakanlık ve diğer Türk kurumları yetkililerinin de çok sayıda ikili görüşme yaptığını, toplantılara katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini aktardı.

Fidan, hafta boyunca sürdürülen bu çalışmaların, Türk diplomasisinin farklı coğrafyalara uzanan etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Ev sahipliği yapacağımız BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31 Zirvesi) ilişkin önceliklerimizi açıkladık."

Türkiye'nin öncülük ettiği girişimler ile krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin, ülkenin artan diplomatik ağırlığını bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizen Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bakan Fidan'dan BM 81. Genel Kurul haftasına ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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