Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda müzakerelerdeki son durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, devam eden müzakerelerle ilgili son durum kapsamlı biçimde değerlendirildi.