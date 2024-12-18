Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.
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