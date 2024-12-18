Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Güncel

- Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.