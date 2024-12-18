Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika
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Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile bir araya geldi.

18.12.2024 20:17
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- Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı marjında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Fidan, İranlı Mevkidaşı ile Görüştü - Son Dakika

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