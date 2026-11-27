Bakan Fidan, İslamabad'da mevkidaşı Dar ile Mekke Anlaşması toplantısında görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile görüştü. Görüşme, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamındaki Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 2. olağan toplantısı marjında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin İslamabad'da düzenlenen 2. olağan toplantısı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin 2. olağan toplantısına katılmak üzere gittiği İslamabad'da Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü.
Kaynak: AA
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