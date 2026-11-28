Bakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu STK çalıştayında hitap ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu'nun düzenlediği STK çalıştayına katılarak katılımcılara hitapta bulundu. Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda, Fidan'ın çalıştayda katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) çalıştayında hitapta bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen STK çalıştayında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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