Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) çalıştayında hitapta bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen STK çalıştayında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.