Bakan Fidan, KKTC ziyaretinde iki devletli çözümü ve egemen eşitliği vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Fidan, KKTC ziyaretinde iki devletli çözümü ve egemen eşitliği vurguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Fidan, KKTC ziyaretinde iki devletli çözümü ve egemen eşitliği vurguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyaretinde Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün iki devletin yan yana var olması olduğunu belirtti. Fidan, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescilinin kalıcı çözümün öncelikli şartı olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyaretine ilişkin, "Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkilerimizi ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldık. Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahını her zaman önceliğimiz olarak görüyor; Anavatan ve Garantör Devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz.

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAK VE MENFAATLERİNİ HER PLATFORMDA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz. Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartıdır. Uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edecektir. Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk kardeşlerimize teşekkür ediyor, 15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum."

Kaynak: ANKA
Hakan FidanPolitikaKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu Cemaate seslenen imamın sözleri olay oldu
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
23:47
Sarıgül’ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
Sarıgül'ün korumasının avukatından zehir zemberek açıklama: Bu bir baba-evlat ilişkisi değil
22:12
Nükleer saldırı endişeleri artıyor İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
Nükleer saldırı endişeleri artıyor! İran, vatandaşlarına iyot tablet dağıtmaya başladı
20:52
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonunda düşüş sürecek
20:36
Bakan Çiftçi’den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması: Sembol isimlerden biriydi
20:26
Türkiye’ye bir ülkeden daha vize sinyali 11 ülke listede
Türkiye'ye bir ülkeden daha vize sinyali! 11 ülke listede
20:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emeklilere zam müjdesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 00:09:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, KKTC ziyaretinde iki devletli çözümü ve egemen eşitliği vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android