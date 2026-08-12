Bakan Fidan Libya'da TSK'yı Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Trablus kentinde TSK'nın görev grubunu ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığına ziyarette bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Trablus'ta TSK Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Fidan Libya'da TSK'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
Eren Bülbül'ün annesinin sözleri yürekleri dağladı: 9 yıldır kapıyı kilitlemiyorum, yavrum yaralıdır açamaz
Sizin düşünceleriniz neler ?