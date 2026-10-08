Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için çalışmaların bittiğini söyledi

Bakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için çalışmaların bittiğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Anlaşması'nın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmaların nihayete ermiş durumda olduğunu açıkladı. Fidan, anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi sürecinde gerekli çalışmaların tamamlandığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Fidan: " (Mekke Anlaşması) Anlaşmanın Meclis'e gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda"
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?