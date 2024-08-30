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Bakan Fidan, Slovenya'da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya'ya geldi. Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü. İki ülke arasındaki dostane ilişkiler ve faaliyetler her alanda, özellikle de ekonomik alanda yoğunlaşıyor.

30.08.2024 21:23
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- Bakan Fidan, Slovenya'da

LYUBLYANA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Slovenya'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya geldi. Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü. Fajon Fidan'ın ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki ülke arasında dostane ilişkiler ve faaliyetler her alanda, özellikle de ticaretin sürekli büyüdüğü ekonomik alanda yoğunlaşıyor. Kültür ve eğitim alanındaki iş birliğimiz de ivme kazanıyor" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın ziyareti çerçevesinde yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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