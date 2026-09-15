Bakan Göktaş duyurdu, eylül ayı SED ödemesi 2 milyar 186 milyon lira olarak hesaplara yatırıldı - Son Dakika
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Bakan Göktaş duyurdu, eylül ayı SED ödemesi 2 milyar 186 milyon lira olarak hesaplara yatırıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliği için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuklara yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi. Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevreleri içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayretle çalıştıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için eylül ayına ilişkin 2 milyar 186 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş duyurdu, eylül ayı SED ödemesi 2 milyar 186 milyon lira olarak hesaplara yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu, eylül ayı SED ödemesi 2 milyar 186 milyon lira olarak hesaplara yatırıldı - Son Dakika
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