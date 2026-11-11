Bakan Göktaş ile YENİ Partili Arı kreşler üzerinden istismar sözleriyle tartıştı - Son Dakika
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Bakan Göktaş ile YENİ Partili Arı kreşler üzerinden istismar sözleriyle tartıştı

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Bakan Göktaş ile YENİ Partili Arı kreşler üzerinden istismar sözleriyle tartıştı
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 bütçe görüşmelerinde Aile Bakanı Göktaş ile YENİ Partili Arı kreşler üzerinden tartıştı. Göktaş'ın 'Orada çocuklar istismara uğradı' sözüne Arı, 'Uğruyorsa sizin yurtlarınızda olmuştur' karşılığını verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçe görüşmelerinde, YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı ile Bakan Mahinur Özdemir Göktaş arasında belediyelerin kreşleri üzerinden tartışma yaşandı. Göktaş'ın, "Orada çocuklar istismara uğradı" sözlerine Arı, "Uğruyorsa sizin yurtlarınızda olmuştur" diye karşılık verdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporu görüşüldü.

YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, yaptığı konuşmada, boşanma oranlarının artmasını ve evlenme sayılarının azalmasını ekonomik sorunlara bağlayarak iktidarın aileyi korumak için gerekli adımları atmadığını savundu.

Arı, televizyon programlarında aile yapısına zarar verdiğini savunduğu içeriklerin yayınlanmasına tepki göstererek, "muhafazakar olduğunu ifade eden iktidarın bu programların yayınlanmasına bilerek ve isteyerek izin verdiğini" öne sürdü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a seslenen Arı, söz konusu programlardan rahatsızlık duyup duymadığını sorarak bu içeriklere karşı neden önlem alınmadığını gündeme getirdi.

Cavit Arı, sosyal yardımlar üzerinden yoksul vatandaşların siyasi açıdan bağımlı hale getirildiğini iddia etti. Kreşlerin önemine de değinen Arı, kendi partilerine ait belediyeler tarafından açılan yaklaşık 800 kreşin yalnızca çocuk bakımına değil, kadın istihdamına, aile ekonomisine ve fırsat eşitliğine de katkı sağladığını söyledi. Arı, "İşte belediyeler tarafından 800 civarında açılan kreşlere yine sizin iktidarınız tarafından maalesef ki zorlaştırıcı ve hatta geçtiğimiz yakın tarihte kapanması için uğraşılan birtakım uygulamalar, tedbirler getirilerek bu kreşlerin neredeyse faaliyeti durdurulma aşamasına geliniyordu. Biz tepki göstermezsek, vatandaş tepki göstermezse o kreşler kapanıyordu" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, YENİ Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı'ya, "Orada çocuklar çok sıkıntılı bir ortamdaydı, siz orada yoktunuz" yanıtını vermesi üzerine ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışma tutanaklara şöyle yansıdı:

"Cavit Arı: O kreşler örnek kreşlerdir. Sizin devlet olarak yapamadığınız kreşleri bizim belediyelerimiz yaptı.

Mahinur Özdemir Göktaş: Orada çocuklar istismara uğradı.

Cavit Arı: Siz de bunları görüp destekleyeceğinize utanma da kapatmaya kalkıştınız, bir de burada cevap veriyorsunuz. Ayıp, ayıp ya!

Mahinur Özdemir Göktaş: İstismara uğradı çocuklar ya!

Cavit Arı: Ayıp, nerede istismar? Uğruyorsa sizin yurtlarınızda olmuştur o, sizin yerlerinizde olmuştur.

Mahinur Özdemir Göktaş:  Orada istismara uğradı çocuklar.

Cavit Arı: Neyse, kendi sıranız gelirse cevap verirsiniz.

Mahinur Özdemir Göktaş: Ben onu siyaset malzemesi olarak kullanmadım, neden biliyor musunuz? Çünkü çocuklar ve kadınlar siyaset üstüdür Sayın Vekilim.

Oturum Başkanı Nilgün Ök: Soru-cevapta cevabını verirsiniz Sayın Bakan.

Cavit Arı:  Sayın Bakan, siz başta İstanbul Belediyesi olmak üzere Türkiye'de 800 belediyenin kreşinin kapanması için Bakanlığınız -Milli Eğitim Bakanlığı dahil- girişimlerde bulundunuz, bunu inkar etmeyin. Tasarruf genelgesi kapsamına aldırtırdınız, tasarruf genelgesi kapsamında az daha kreşler kapanıyordu ve bunun önüne yine biz geçtik.

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir: Kaçak yapılar... Kaçak yapılar...

Mahinur Özdemir Göktaş: Orada çocuklar istismara maruz kaldı.

Cavit Arı: Neyse, sıranız gelirse konuşursunuz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ana okulları ve sosyal hizmet niteliğindeki kreş ve gündüz bakım evlerinin birbirinin alternatifi gibi görülüp yaşla ilgili sınırlamalar getirildiğini de yine biliyoruz. Çünkü bu kreşlerde çocukların kalmasından herhalde rahatsızlık duyduğunuzda ifade etmek istiyorum.

Mahinur Özdemir Göktaş: Boşuna mı tutuklandı oradaki yetkililer?"

Kaynak: ANKA
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