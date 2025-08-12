Bakan Göktaş Karabük\'te Esnafı Ziyaret Etti

ESNAFI GEZDİ, NİKAHA KATILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük'te valilik ziyaretinin ardından esnafı gezip, sohbet etti. Bakan Göktaş, ardından Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve teşkilat üyelerini ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Göktaş, son olarak Karabük'te evlilik kredisinden faydalanan Fatmanur Satuk-Yasin Özdal çiftinin Beşbinevler Belediye Salonu'ndaki nikah törenine katıldı.