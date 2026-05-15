Bakan Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu Açıklaması

Bakan Göktaş, Kırklareli\'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu Açıklaması
15.05.2026 19:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Valiliği ziyaret etti. Valilik anı defterini imzalayan Göktaş, Vali Uğur Turan'dan brifing aldı.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Göktaş, vatandaşlarla da sohbet etti. Esnaf ziyareti sırasında Göktaş ile hatıra fotoğrafı çektiren yaşlı bir kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Göktaş, partililerle bir araya geldi.

Daha sonra Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı'nın açılışına katılan Bakan Göktaş, parkın engelli vatandaşlar ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Bir ülkenin sosyal mimarisinin temelinde insan olduğunu belirten Göktaş, bu mimarinin taşıyıcı sütunlarında aile, sosyal adalet, erişilebilirlik ve dayanışmanın bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet siyasetini herkesin yakından gördüğünü dile getiren Göktaş, "Biz Türkiye Yüzyılı'nı sadece yeni yatırımların, büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yüzyılı olarak görmüyoruz. Biz Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin sosyal mimarisini daha sağlam, daha kuşatıcı ve daha adil biçimde yeniden tahkim ettiğimiz bir dönem olarak inşa ediyoruz." diye konuştu.

Göktaş, vatandaşın hayatına dokunan, ihtiyacı yerinde gören ve çözümü doğrudan insanın yaşam alanına taşıyan güçlü bir kamu anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Yürüttükleri her politikayı hak temelli sosyal hizmet anlayışıyla şekillendirdiklerini belirten Göktaş, şöyle devam etti:

"Bugün, engelli vatandaşlarımız için kamu hizmetlerini, şehirleri ve sosyal destekleri daha kuşatıcı hale getirdik. Evde bakım yardımıyla engelli vatandaşlarımızın aile ortamında desteklenmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl evde bakım yardımı için sadece Kırklareli'ne 219,5 milyon lira kaynak aktardık. Evde bakım yardımıyla Kırklareli'nde bu ay 1602 aileye kişi başına 13 bin 878 lira ödeme gerçekleştirdik. Bugün, 81 ilimizdeki 147 gündüzlü merkezimizde yaklaşık 3 bin engelli vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Kırklareli'nde ise kamu ve özel sektör dahil 3 gündüzlü merkezde 60 vatandaşımızın sosyal bağlarını güçlendiren çalışmalar yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin eğitimden istihdama, erişilebilirlikten aile desteklerine kadar hayatlarının her alanında yanında olmaya gayret ediyoruz."

Göktaş, özellikle erişilebilirliği, engelli vatandaşların bağımsız ve güvenli hayat sürebilmesinin temel şartı olarak gördüklerini dile getirdi.

Şevket Dingiloğlu Engelsiz Yaşam Parkı hakkında bilgi veren Göktaş, bu çalışmanın tüm Türkiye'ye örnek olacağını kaydetti.

Programda, Vali Uğur Turan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş ve MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından gösteriler sahnelendi. Daha sonra Göktaş ve beraberindekiler, parkın açılış kurdelesini kesti.

Parkı gezen Göktaş, engelli öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Göktaş, programını Pınarhisar Belediyesi ziyaretiyle sonlandırdı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:22:30. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş, Kırklareli'nde Engelsiz Yaşam Parkı açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.