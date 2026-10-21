Bakan Göktaş, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde "Çocukların refahına yatırım yapmak" konulu zirvede konuştu: - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde "Çocukların refahına yatırım yapmak" konulu zirvede konuştu:

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- "Önceliğimiz, her çocuğun haklarını koruyan, ihtiyaçlarını gözeten ve potansiyelini geliştiren güçlü bir sosyal koruma sistemi oluşturmak olmalıdır"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocuk haklarını koruyan, ihtiyaçlarını gözeten ve potansiyelini geliştiren güçlü bir sosyal koruma sisteminin geliştirilmesinin önemine işaret ederek "Önceliğimiz, her çocuğun haklarını koruyan, ihtiyaçlarını gözeten ve potansiyelini geliştiren güçlü bir sosyal koruma sistemi oluşturmak olmalıdır." dedi.

Bakan Göktaş, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirilen "Çocukların Refahına Yatırım Yapmak: Gelecek Nesillerin Sürdürülebilir ve Adil Kalkınmasına Giden Yol Dünya Zirvesi"nde konuşma yaptı.

Bugünün dünyasının ekonomik, teknolojik ve toplumsal dönüşümlerin kalkınma anlayışını yeniden şekillendirdiği bir dönemden geçtiğini söyleyen Göktaş, bu süreçte asıl önemli olanın ekonomik büyümenin toplumsal refaha dönüşmesi ve kalkınmanın imkanlarından herkesin yararlanabilmesi olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Hiç şüphesiz, kalkınmanın en anlamlı göstergelerinden biri de çocuklarımızın hayatında oluşturduğu olumlu değişimdir. Çünkü çocuklarımızın sağlıklı gelişimi, nitelikli eğitime erişimi ve fırsat eşitliği, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturuyor. Bu noktada sosyal koruma sistemleri, yalnızca ekonomik destek sağlamakla kalmıyor, çocukların gelişimini ve ailelerin güçlenmesini de hedefliyor. Bizler de sosyal yardım, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetleri bütüncül bir anlayışla ele almak zorundayız.

Çünkü biliyoruz ki bir çocuğun eğitimdeki başarısı, sağlıklı gelişimi ve aile ortamındaki güven birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle önceliğimiz, her çocuğun haklarını koruyan, ihtiyaçlarını gözeten ve potansiyelini geliştiren güçlü bir sosyal koruma sistemi oluşturmak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, çocukların sağlıklı gelişimini, nitelikli eğitim almasını ve güvenli bir aile ortamında büyümesini sağlayacak kapsamlı politikalar hayata geçirdiklerini vurgulayan Göktaş, çocukların ihtiyaçlarını erken dönemde karşılamaya, aileleri sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirmeye öncelik verdiklerini dile getirdi.

Göktaş, bu amaçla, sosyal yardım ve sosyal hizmetleri birbirini tamamlayan bütüncül bir yaklaşımla yürüttüklerini, bu kapsamda Şartlı Eğitim Yardımı Programı ile çocukların okula düzenli devamını teşvik ettiklerini ifade ederek "Eğitim materyali, ulaşım, barınma ve yemek gibi alanlarda sağladığımız desteklerle öğrenim hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Şartlı Sağlık Yardımlarımızla çocuklarımızın erken yaşlardan itibaren düzenli sağlık kontrollerinden yararlanmalarını destekliyoruz. Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizle ise çocuklarımızın üstün yararını gözeterek öncelikle kendi ailelerinin yanında yetişmelerini destekliyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 200 bin çocuğa destek sağlanıyor

Eylül ayı itibarıyla bu kapsamda yaklaşık 200 bin çocuğa destek sağladıklarını dile getiren Göktaş, bu hizmet kapsamında ekonomik desteği, psikososyal danışmanlık ve rehberlik çalışmalarıyla tamamladıklarını belirtti.

Göktaş, koruyucu aile modeliyle, çocukların sevgi ve güven dolu bir aile ortamında büyümelerini sağladıklarının altını çizerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projesi aracılığıyla koruyucu aile bilincinin yaygınlaştırıldığını ve daha fazla çocuğun aile ortamında büyümesinin hedeflendiğini aktardı.

Çocuklara yönelik sosyal koruma hizmetlerinin daha etkili hale getirilmesi için bütünleşik hizmet sunumu, sürdürülebilir finansman ve sosyal yatırımların somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Göktaş, sosyal yardımlar, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler arasında güçlü bir eş güdümün oluşturulmasının önemine işaret etti.

Göktaş, "Politikalarımızın başarısını, çocukların yaşamında sağlanan somut iyileşmeler üzerinden değerlendirmeliyiz. Böylece elde ettiğimiz sonuçlardan hareketle kaynaklarımızı daha etkin kullanabilir ve politikalarımızı sürekli geliştirebiliriz." dedi.

Bugün Semerkant'ta bir araya gelmelerinin çocukların esenliğini küresel kalkınma gündeminde daha güçlü bir konuma taşımak açısından önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte ülkelerimizin deneyimlerinden yararlanarak bütünleşik sosyal koruma modellerini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Bu modellerin kalıcı ve etkili sonuçlar üretmesi için finansman kapasitemizi güçlendirmeli, elde edilen sonuçları ortak göstergelerle değerlendirmeliyiz. Semerkant Deklarasyonu'nun, çocuk odaklı sosyal koruma alanındaki ortak önceliklerimizi somut taahhütlere dönüştürmesini temenni ediyorum. Bu doğrultuda, ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Türkiye olarak bilgi birikimimizi ve uygulama tecrübelerimizi paylaşmaya, çocukların esenliğine yönelik uluslararası işbirliklerini geliştirmeye hazırız. İnanıyorum ki, çocuklarına bugün güçlü imkanlar sunan toplumlar, yarının daha adil, daha kapsayıcı ve daha müreffeh dünyasının temellerini atacaktır."

Kaynak: AA
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