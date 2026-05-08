Bakan Göktaş, Sağlık-Sen Yetkilileri ile Görüştü

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu ile bir araya geldiğini belirtti. Göktaş, "Görüşmemizde, aile odaklı sosyal hizmet politikalarımızı ve erken müdahale mekanizmalarımızı güçlendiren Sosyal Risk Haritalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Ülkemizin dört bir yanında sosyal hizmetlerimizin kapsayıcılığını artırmaya, koruyucu ve önleyici politikalarımızı güçlendirmeye, aziz milletimizin huzuru ve refahı için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.