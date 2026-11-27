(TEKİRDAĞ)- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Tekirdağ'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Göktaş ve Başkan Yüceer, kısa süre içinde hizmete açılması planlanan TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'nde incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda Başkan Candan Yüceer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ile Gökhan Diktaş ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş ile biraraya geldi.

Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından Bakan Göktaş'ı makamında ağırlayan Başkan Yüceer, kendisine Tekirdağ'ın yöresel el sanatlarından Karacakılavuz kilim dokuması takdim etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZİN YAŞAMINA KATKI SUNMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yüceer, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ı İl Danışma Meclisi toplantımız öncesinde Valimiz Sayın Recep Soytürk ve protokol üyelerimiz ile birlikte belediyemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Tekirdağ'ımızda ailelerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve tüm hemşehrilerimizin yaşamına katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli Bakanımıza ziyaretleri ve ayırdıkları değerli vakit için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEK ÇOCUK YUVAMIZ'A İNCELEME

Makam ziyaretinin ardından Bakan Göktaş ve Başkan Yüceer, Büyükşehir Belediyesi'nin kısa süre içinde hizmete açmayı planladığı TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi'ni yerinde inceledi. Başkan Yüceer, çocukların güvenli ve nitelikli gündüz bakım hizmetine erişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ve yürütülen çalışmalar hakkında Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Başkan Yüceer, kısa süre içinde hizmete açmayı planladıkları TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevi ile çocuklara güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı, ailelerin ise yaşamını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte yakın zamanda hizmete açmayı planladığımız TEK Çocuk Yuvamız Süleymanpaşa Gündüz Bakımevimizi ziyaret ettik. Çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir ortamda eğitim almalarına katkı sunmak, ailelerimizin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirdiğimiz projemiz ve yürüttüğümüz çalışmalar hakkında Sayın Bakanımıza bilgi verdik. Gösterdikleri ilgi dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.