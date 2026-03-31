Bakan Göktaş ve Ukrayna Büyükelçisi Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile bir araya geldi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Bakanlık'ta gerçekleştiğini belirterek, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun uluslararası platformlardaki yansımalarını, aileyi merkeze alan sosyal politikalarımızı ve ülke tecrübelerimizi paylaştık. Görüşmemizin dostane ilişkilerimizi daha da güçlendireceğine gönülden inanıyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.