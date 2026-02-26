Bakan Güler'den Adalet Bakanı'na Ziyaret

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi" denildi.